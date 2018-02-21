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MTTB’den Abdülhamid Han paneli

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri şubesi tarafından düzenlenen “ Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan Abdülhamid Han” adlı panel 26 Şubat 2018 Pazartesi günü Saat 19.30’da gerçekleştirilecek.

MTTB’den Abdülhamid Han paneli

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek panelde Stratejik Düşünce Kuruluşu Başkanı Ali Hashalıcı panel yöneticisi olarak görev alacak.
Denizli Milletvekili Av Cahit Özkan Abdülhamid Han’ın,  hukuk ve siyasi politikalarını, Mustafa Armağan- sağlık ve teknoloji politikalarını, Dr. Ahmet Anaparlı askeri ve ekonomik politikalarını anlatırken, Doç. Dr. Muhittin Kapanşahin ise eğitim ve gençlik politikalarını ele alacak.

Kayseri Gündem
 

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