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"Müdürleri kaloriferciye benzeten anlayışı kabul etmiyoruz"

Eğitim Bir Sen Kayseri 1’nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Başarı elde edilmek isteniyorsa eğitimin öznesi olan eğitimci küstürülmemelidir. Eğitimcinin şamar oğlanına çevrilmesi, tüm sorunlarda birinci sorumlu olarak eğitimcilerin görülmesi, basın yayın kuruluşları tarafından bireysel hataların tüm eğitim camiasına mal edilmesi anlayışından uzak durulmalıdır" dedi. 

"Müdürleri kaloriferciye benzeten anlayışı kabul etmiyoruz"

Aydın Kalkan, bir eğitim yöneticisinin birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisinin bulunduğu bir ortamda kendisine sorulan “ALO147 Şikâyet hattı” ile ilgili sorulan soruya cevap verirken, büyük bir talihsizlik yaparak öğretmenlerin ve müdürlerinin itibar kaybını Eğitim Bir Sen ve diğer sendikaların aldığı serbest kıyafet eylem kararına bağlamasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti. 



Kalkan, aynı eğitim yöneticisinin “Okula varıyoruz bizi karşılayan okul müdürü kaloriferciden farksız ifadesini kullanarak tüm okul müdürlerinin itibarına bir darbe de kendisi indirmiştir" diye konuştu. Kalkan, "Milli Eğitim Bakanı, Müsteşar, İl Müdürleri ve diğer yetkililer öğretmene ve müdürlere sahip çıkmalıdır. Müdürlerimizi kaloriferciye benzeten ve itibar suikastına sebep olanların eğitim adına elde edecekleri bir başarı yoktur. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum anlayışından nerelere geldiğimizi kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi. 
Aydın Kalkan, "Öğretmenlerimiz iplerin tamamen öğrencinin ve velinin eline bırakılmasından rahatsız, eğitim bire disiplin işidir, eğitimde puanlamada objektif ve tutarlı olunmak zorundadır. Öğretmenler nöbet esnasında çocuğun dışarı çıkmasına engel olduğu için velilerin saldırısına uğramaktadır. Milli Eğitim Müdürlükleri vatandaştan gelen şikâyetleri araştırmadan öğretmeni ve idarecileri potansiyel suçlu olarak görmekte ve hemen işlem başlatmaktadır" ifadelerini kullandı. 

İHA

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Aydın KalkanEğitim Bir Sen
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