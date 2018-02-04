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 Müftülükte ‘İlmi Müzakere’ toplantısı

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ‘İlmi Müzakere’ toplantısı İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci’nin başkanlığında yapıldı.

 Müftülükte ‘İlmi Müzakere’ toplantısı

İlmi Müzakere Ocak ayı toplantısında, Türkiye’de Din Hizmetleri Yürütenlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri konusu karşılıklı olarak, soru cevap şeklinde ele alındı.
İlmi Müzakere toplantısının konuğu Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Akyürek oldu.
Toplantıya, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Akyürek, İl Müftü Yardımcıları Atıf Akşit, Mehmet İzci, Fatma Feyza Güner, Akkışla İlçe Müftüsü Abdullah Korkut, Kayseri’de görev yapan erkek ve kadın vaizler katıldı.
(Kurum Haberi)

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Il MüftülüğüErciyes Üniversitesi
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