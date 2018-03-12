Mustafa Germirli’nin ilk hafızları

Mustafa Germirli İmam-Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen tören, hafızlığını tamamlayan 6. Sınıf öğrencileri Ahmet Mert, Muhammet Ali Karaca, Ahmet Bilal Aktaş ve İbrahim Furkan Taşdelen’in Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile başladı.







Programın açılış konuşmasını yapan Mustafa Germirli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Rüştü Yapıcı, “Okulumuzda 5. Sınıflardan 68, 6. Sınıflardan da 59 öğrenci olmak üzere toplam 127 öğrencimiz hafızlık eğitimi almaktadırlar. Bu yavrularımızın hafızlık eğitimleri sürecinde bizlere hiçbir emeklerini esirgemeyen başta hocalarına ve öğrenci ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya da, “ Bu meslekte hafızlık olmazsa olmazdır. Bu yavrularımız inşallah geleceğimizin büyük insanları olacaklar. Burada bu yavrularımızın hafız olmalarında emeği geçen başta hocalarımız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.







İl Müftüsü Güven ise, “Bu program bir şükür ve teşekkür programıdır. Şu dört evladımızın annesi, babası, kardeşi, dedesi ve nenesi şu anda yaşadıkları mutluluğu hayatları boyunca başka hiçbir yerde yaşamamışlardır. Şu anda belki yavrularımız ne kadar büyük bir iş başardıklarının henüz farkında olmayabilirler. Ama hayatlarının gelecek bölümlerinde ülkeye, millete, memlekete ve Din-i Mübin-i İslam’a hizmet ederken hafız olmanın ne kadar artı değer olduğunu, Kur’an-ı Kerim’in nasıl insanlara yol gösterdiğini daha iyi anlayacaklar inşallah” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmaları sonrası hafızlığını tamamlayan öğrencilere birer çeyrek altın hediye edildi. Hafızlığını tamamlayan öğrencilerin aileleri duygusal anlar yaşadı. Ödül töreni sonrası öğrenci ailelerince de hafızlara çeşitli hediyeler verildi.

Düzenlen törene İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya, Mustafa Germirli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Rüştü Yapıcı, öğrenciler, veliler ve öğretmenleri katıldı.