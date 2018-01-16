Nazım Hikmet doğum gününde karanfillerle anıldı

Sarıyer Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfınca, şairin doğumunun 116. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, vedaların çok acı olduğunu dile getirdi.

Tarabya'dan denize açılan teknede, Nazım Hikmet şiirleri okundu ve denize karanfiller bırakıldı.



Nazım Hikmet Ran

Nazım Hikmet Ran, 15 Ocak 1902'de Selanik'te dünyaya geldi. Şiirleri yasaklanan ve yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden 11 ayrı davadan yargılanan Nazım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre yattı. Şiirleri elliden fazla dile çevrilen, eserleri birçok ödül alan usta şair, yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını da kullandı.

Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet, 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

Kalp krizi nedeniyle 3 Haziran 1963'te yaşamını yitiren ünlü şair, vefatından 46 yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden Türk vatandaşlığına kabul edildi. Ran'ın mezarı Moskova'da bulunmaktadır.