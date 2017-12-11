Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Necip Karakaya ile aşk hikayesi

Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Hz. Mevlana’nın 744’üncü vuslat yıldönümü nedeniyle Hz. Mevlana’yı anma gecesi düzenlendi. Geceye şiirleri ve ilahileriyle Necip Karakaya katıldı.

Necip Karakaya ile aşk hikayesi
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Kayserililere birbirinden güzel hafta sonları yaşatmaya devam ediyor. Hafta sonu çocuklar ve yetişkinler için gerçekleştirilen tiyatro gösterilerinin yanı sıra Hz. Mevlana için anma gecesi yapıldı.
“Necip Karakaya ile Aşk Hikayesi” adı altında düzenlenen gecede şiir ve ilahiler eşliğinde Hazreti Mevlana’nın hayatı anlatıldı ve ilahi aşkın anlamı vurgulandı. Şehir Tiyatrosunda düzenlenen geceye yoğun ilgi gösterildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.