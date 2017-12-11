Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Kayserililere birbirinden güzel hafta sonları yaşatmaya devam ediyor. Hafta sonu çocuklar ve yetişkinler için gerçekleştirilen tiyatro gösterilerinin yanı sıra Hz. Mevlana için anma gecesi yapıldı.

“Necip Karakaya ile Aşk Hikayesi” adı altında düzenlenen gecede şiir ve ilahiler eşliğinde Hazreti Mevlana’nın hayatı anlatıldı ve ilahi aşkın anlamı vurgulandı. Şehir Tiyatrosunda düzenlenen geceye yoğun ilgi gösterildi.