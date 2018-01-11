Nevzat Tarhan Kayseri’de iki konferans verecek

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ASSAM ve Miraç Vakfı tarafından düzenlenen “İslam Dünyasının Ayağına Batan 6 Diken” başlıklı konferansta konuşacak. Konferans yarın saat 13.30’da ASSAM Miraç Vakfı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek

Tarhan, ASDER, Miraç Vakfı ve Atlas Eğitim Kurumları’nca düzenlenecek ikinci konferansta ise “İyi Bir Anne-Baba Olmak” başlıklı konuşma yapacak. İkinci konferans yarın saat 19.00’da Kadir Has Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Tarhan konferanslarının ardından Kadir Has Kültür Merkezi’nde kitaplarını imzalayacak.

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