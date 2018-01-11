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Nevzat Tarhan Kayseri’de iki konferans verecek

Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yarın Kayseri’de iki ayrı konferans verecek.

Nevzat Tarhan Kayseri’de iki konferans verecek

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ASSAM ve Miraç Vakfı tarafından düzenlenen “İslam Dünyasının Ayağına Batan 6 Diken” başlıklı konferansta konuşacak. Konferans yarın saat 13.30’da ASSAM Miraç Vakfı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek
Tarhan, ASDER, Miraç Vakfı ve Atlas Eğitim Kurumları’nca düzenlenecek ikinci konferansta ise “İyi Bir Anne-Baba Olmak” başlıklı konuşma yapacak. İkinci konferans yarın saat 19.00’da Kadir Has Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Tarhan konferanslarının ardından Kadir Has Kültür Merkezi’nde kitaplarını imzalayacak.
Kurum Haberi

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Kayseri HaberleriKonferansNevzat Tarhan
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efe arıkan 2 ay önce

kayseri canım memleketim keşke orada olabilsem hocamı canlı dinlesem

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