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NNYÜ öğrencileri yenilikleri takip ediyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik “Otoyol ve Köprü Yaklaşımı Uygulamalarında EPS Bloklarının Kullanımı” konulu bir konferans düzenlendi.

NNYÜ öğrencileri yenilikleri takip ediyor

Austrotherm Türkiye İnşaat Mühendisliği Uygulamaları Yöneticisi Dr. Emre Akınay’ın konuşmacı olarak katıldığı ve Mühendislik Fakültesi Salonunda düzenlenen konferansa İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.



Öğrencilerin mezun olup, inşaat sektöründe çalışmaya başlamadan önce, yenilikçi bir uygulama yöntemi olan EPS teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için düzenlenen konferansta konuşan Dr. Emre Akınay, EPS bloklarının özellikleri ve uygulama alanları hakkında bilgiler verdi, otoyol ve köprü yapımında ki uygulamaları örneklerle anlattı. Konferans sonunda İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin sorularını cevaplandıran Akınay, EPS blokların sismik yüklerin azaltılmasında tampon görevi üstlenen bir malzeme olarak kullanıldığını söyledi. (Kurum Haberi)

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