Nurullah Genç Talas’ta gençlerle buluşacak Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Serdar Tuncer ile “Kalbe Düşünce" programlarının ilkinin şair-yazar Prof. Dr. Nurullah Genç’in katılımıyla yarın akşam başlayacağını belirtti.

Talas Belediyesi kültür sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıl Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği Serdar Tuncer ile Kalbe Düşünce programları farklı temalarla yeniden başladı.

Gençlik Kalbe Düşünce programının yarın akşam (16 Aralık Cuma) saat 19.00’da Sabancı Kültür Sitesi’nde başlayacağını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Serdar Tuncer sevenlerini bu Cuma Sabancı Kültür Sitesi’ne bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl farklı konularla Serdar Tuncer sevenlerimizi kendisiyle buluşturmuştuk. Şair-yazar Prof. Dr. Nurullah Genç ile birlikte ‘Gençlik Kalbe Düşünce’ konulu programımızda sohbetler yapacağız, şiirler okuyacağız. Gençlik başımızın tacı. Geçtiğimiz yıl Nurullah Hocamızı yine konuk etmiştik. Tadı damağımızda kalmıştı. Yine Serdar Tuncer ile birlikte bu yılın ilk programına başlıyoruz. Çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. İnşallah bütün Kayserili ve Talaslı hemşehrilerimizi programımıza bekliyoruz.” dedi.





İHA

