O dergi 'basılı' formata geçiyor

Artık dergi olarak da okurların karşısına çıkacak olan Project Syndicate'in ilk sayısında birçok tanınmış ismin yanı sıra XI. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bir makale yazacak.

-KİMLER VAR?-

Derginin ilk sayısının yazarları arasında ünlü isimler var. Tony Blair "Merkezi Korumak" başlıklı bir makale yazdı. Francis Fukuyama'nın makalesinin adı "Bir Gerçek Sonrası Dünyanın Ortaya Çıkışı" oldu. Christine Lagarde "Ekonomik Kapsayıcılıktaki Zorlukları" yazarken George Soros, "Açık Toplumun Savunma İhtiyacı"nı kaleme aldı. Joseph Stiglitz'in makalesi "Trump Çağı" başlığını taşıdı. Abdullah Gül "2017 İçin Orta Doğu Barış Gündemi" konulu makalesini hazırlarken Zhu Min yazısına "2017'de Petrol Sızıntısını Kesmek" başlığını attı. Klaus Schwab'ın makalesi "2017'de Beş Liderlik Önceliği" başlığını taşıdı.

(HM/ORH)