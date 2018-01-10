“O heykel ‘üstad’a hakaret”

Necip Fazıl Kısakürek’in heykelinin, tepkiler üzerine Ankara Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün önünden kaldırılarak, Altındağ Belediyesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinin önüne dikilmesine tepki gösteren Prof. Dr. Aslantaş, durumu Kısakürek ve onun Büyük Doğu fikrine hakaret olarak değerlendirdi.







“Üstada ve Büyük Doğu fikrine ihanet”

Heykelin ne İslamiyet’te ne de Kısakürek’in fikir hayatında yeri olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Aslantaş, “Heykel, puta alet olma gibi bir risk taşıdığı için İslami olarak kabul edilmeyen bir sanat çeşididir. ‘Yazmak için yaratıldım’ diyen Üstadın, baş eseri olarak kabul ettiği ‘İdeolocya Örgüsü’nde, heykel mevzu bahsi altındaki ilk cümlesi, ‘Bizde heykel yoktur’ diye başlar. Türkiye’de ve bütün dünyada putçuluk fikrini ve putları yeryüzünden kazımak gibi bir amacı olan bir dava adamının heykelini yapmak ona karşı yapılmış bir ihanettir. Üstadın heykelini şuraya, buraya dikmek ve bunu da ‘Onlar Ali’nin heykelini dikti, biz de Veli’nin heykelini dikelim’ şeklinde ucube ve fikirden uzak davranmak yerine; eğer Üstada ve Büyük Doğu fikrine bir hizmette bulunmak istiyorsanız, Büyük Doğu fikrinin abidesinin dikilmesi gerekir” diye konuştu.







“Üstadın heykelini sökün, fikrinin abidesini dikin”

Kısakürek’in oğlu Mehmed Kısakürek’in de twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, heykelin tekrar dikilmesine tepki gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Aslantaş, kendilerinin de fikir evlatları olarak, heykelin orada bulunmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti. İlgili makamların heykeli kaldırmaması halinde, kendilerinin duruma müdahale edeceğini kaydeden Prof. Dr. Aslantaş, “İlgili makamlara tavsiyemiz, Üstadın heykelini söküp fikrinin abidesini dikmeleri yönünde. Vatandaşa da çağrımız, Üstadın ifadesiyle, onun resmini onun resmini ölü duvarların yüzüne yapıştırarak ensesiyle seyretmemeleri ve onun fikrinin kandilini kalplerine asmaları yönünde. O heykel oradan kaldırılacak. Bu, Üstada ve Büyük Doğu fikrine bir hakarettir. Öyle ya da böyle o heykel kaldırılacak. Arzu ediyoruz ki ilgili makamlar bir an önce harekete geçerek bu heykeli oradan kaldırır. Onlar kaldırmazsa biz kaldıracağız” ifadelerini kullandı.