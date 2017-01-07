Ocak sanatla daha sıcak! Büyükşehir Belediyesi Ocak ayında da birbirinden güzel etkinlikleri Kayserililerle buluşturacak. Tiyatrodan seminere, sohbet ve söyleşiden konserlere kadar gerçekleştirilecek 26 ayrı etkinlik ile Ocak ayı daha sıcak geçecek.

Büyükşehir Belediyesinin Ocak ayı kültür sanat takvimi yine dopdolu. Büyükşehir Belediyesi Ocak ayında da tiyatrodan konsere, konferanstan gezi programlarına kadar bir dizi etkinlikle sosyal hayata renk katmaya devam edecek.

Manaya yolculuk başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde geçen dönem yapılan ve büyük ilgi gören Manaya Yolculuk adlı program yeniden başlıyor. Necip Karakaya'nın sunduğu Manaya Yolculuk 21 Ocak Cumartesi günü saat 19.30'da yapılacak. Programa Esat Kabaklı ve Abdurrahman Kahyaoğlu katılacak.

Kitap sizden, tiyatro Büyükşehir'den

Ocak ayında daha önce de yapılan "Kitap Sizden, Tiyatro Büyükşehir'den" etkinliği de gerçekleştirilecek. Kayserililer 29 Ocak Pazar günü bilet yerine evlerinde bulunan kitapları getirerek Uygur Tiyatrosu'nun sahneleyeceği "Marko Paşa Müzikali" adlı oyunu izleyebilecek. Ocak ayı kültür sanat takviminde şu etkinlikler yer alıyor:

7 Ocak

Fotoğraf Yarışması Sergi ve Ödül Töreni -Erciyes Kardanadam Tes. 13.00

Tiyatrosu (Pinokyo) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00

Vakt-i Vefa Konseri Kadir Has Kül. San. Merkezi 19.30

8 Ocak

Sarıkamış Anma Günü Erciyes 10.00

Çocuk Tiyatrosu (Bir Kümes Müzikali) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00

Söyleşi (Bekir Develi-Erem Şentürk) Şehir Tiyatrosu 19.30

13 Ocak

Tiyatro (Sıradışı Martı) Şehir Tiyatrosu 19.30

14 Ocak

Çocuk Tiyatrosu (Hoca Nasreddin) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00

Konser (Buram Buram Anadolu) Develi Kültür Merkezi 19.30

Söyleşi (Doğan Cüceloğlu) Kadir Has Kül. San. Merkezi 19.30

15 Ocak

Çocuk Tiyatrosu (Ormanın Kanunları) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00

17 Ocak

Sağlık Söyleşisi (Özge İdem Karadağ) Konservatuvar Salonu 14.00

20 Ocak

Konser (Canım Türkiyem) Şehir Tiyatrosu 19.30

21 Ocak

Çocuk Tiyatrosu (Kül Kedisi) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00

Manaya Yolculuk Kadir Has Kül. San. Merkezi 19.30

22 Ocak

Fotoğraf Eğitimi ve Yamula Gezisi

Çocuk Tiyatrosu (Hayaller Ülkesi) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00

Konser (İsmail Altunsaray) Kadir Has Kül. San. Merkezi 19.30

24 Ocak

Aile Eğt. Sem. (Abdurrahman Dilipak) Şehir Tiyatrosu 19.00

27 Ocak

Çocuk Sineması Kayseri Park 19.00

28 Ocak Çocuk Tiyatrosu (Uyuyan Güzel) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00

Çocuk Tiyatrosu (Kül Kedisi) Develi Kültür Merkezi 12.00-15.00

Tiyatro (Tuhaf Bir Pazar Günü) Şehir Tiyatrosu 19.30

29 Ocak

Çocuk Tiyatrosu (Rapunzel) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00

Tiyatro (Marko Paşa Müzikali) Kadir Has Kül. San. Merkezi 19.30

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