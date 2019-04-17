Öğrenciler Usta Tiyatrocuları Aratmadı

Tiyatro gösterisine Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz, Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu ve vatandaşlar katıldı.



Pembe Cesarettin Kocatürk Okulu öğrencileri altı skeçlik tiyatro gösterisi yaptı öğrencilerin performansı usta tiyatrocuları aratmadı. Tiyatro gösterisini izlemeye gelen vatandaşlar bazı skeçlerde hüzünlenirken bazı skeçlerde kahkahalara boğuldu.



Develi Kaymakamı Murat Duru, "Yakın ilgi, takip ve desteklerimizle Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu'nda öğrenim gören 12 yaş altı 20 yavrumuzun aylarca büyük emek harcayarak amatörce ancak profesyonel tiyatrocular gibi gerçekleştirdikleri tiyatro ve skeç gösterilerini Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde keyifle izledik. Alkışlarımız ve tebriklerimiz Develimizin marifetli çocukları ve onlara eğitmenlik yapan Faruk Erdem öğretmen için" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Kendileri küçük yürekleri büyük öğrencilerimizin tiyatro gösterisini keyifle izledik bu güzel programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

