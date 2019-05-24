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“Öğrencinin gözünden anadolu” sergisi açıldı

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı tarafından ‘Öğrencinin Gözünden Anadolu’ konulu fotoğraf sergisi açıldı.

“Öğrencinin gözünden anadolu” sergisi açıldı

Uygulamalı Fotoğrafçılık ders kapsamında öğrencilerin Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini fotoğrafladığı serginin açılışına, Erciyes Üniversitesi Strateji daire başkanı Ali İhsan Yıldız, Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nihal Şengün , Güzel Sanatlar Resim Bölümü Öğretim Üyesi,  Doç. Dr. Aygül Aykut, Öğr.gör. Mahmut Karatoprak, Öğr.Gör. Nevin Engin, Öğr.Gör. Dr.Sevgi Narman Çal, Öğr.Gör. Rahşan Akarsu, akademisyen ve öğrenciler katıldı.



Serginin açılışında konuşan Strateji Daire Başkanı Ali İhsan Yıldız serginin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti. Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Nihal Şengün, Öğrencilerin, Yüz yıllardır birçok imparatorluğa ev sahipliği yapan Anadolu şehirlerinin incilerini kadrajlarına dahil etmeleri mutluluk verici. Şengün “Bizde Erciyes Üniversitesi olarak öğrencilerimizi sanata yönlendirmek için bölümümüz olarak her zaman desteği vereceğiz” ifadesini kullandı. Fotoğraf gezilerinde öğrencilere eşlik eden akademisyen Uğur Aydın, “Öğrencilerimizle Türkiye’nin farklı bölgelerini Fotoğrafladık, sergimizde bulunan fotoğrafların hepsi öğrencilerimizin gözünden Anadolu’yu anlatıyor. Fotoğraflarımız bir hafta boyunca Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesinde açık kalacaktır.” şeklinde konuştu. Ayrıca sergide fotoğrafı bulunan öğrenci Yusuf Top, “Anadolu bizim göz bebeğimizdir” dedi. Anadolu’yu fotoğraflamak için bize destek olan Uğur Aydın hocamıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Ayrıca açılış sonunda sergiye fotoğraflarıyla katılan öğrencilere, Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Nihal Şengün tarafından teşekkür belgeleri verildi.
 
 
 
 
 

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