Öğrencinin proje başarısı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Buse Çetinkaya, Kredi Kayıt Bürosu tarafından Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen “Hayal Edin Gerçekleştirelim” adlı Sosyal Sorumluluk Projesi Fikirleri Yarışmasında önemli bir başarıya imza attı.









Kredi Kayıt Bürosu’nun hayata geçirdiği ve gençlerin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmeleri, toplumsal ihtiyaçları fark etmeleri ve bu alanlarda harekete geçmelerini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilerin yanı sıra yurtdışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrencilerin katılımına açık olan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” Sosyal Sorumluluk Proje Fikirleri Yarışmasına, “Market Cebimde Kontrol Elimde” Konulu Projesi ile katılan NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Buse Çetinkaya, jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Findeks Finansal Okuryazarlık Kategorisinde beşincilikle ödüllendirildi.

NNYÜ Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Buse Çetinkaya’nın projesi ayrıca Çevre, Eğitim, Findeks Finansal Okuryazarlık, Kültür Sanat, Sağlık & Spor ve Toplumsal olmak üzere 6 kategoride yarışmaya katılan 2 bin 262 proje içinden ilk otuz proje arasında yer aldı. Buse Çetinkaya, İstanbul’da gerçekleştirilen ödül töreninde ödülünü alırken, tören sonrası gerçekleştirilen atölye çalışmasına da katıldı. (Kurum haberi)