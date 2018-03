Öğretme aşkı engel tanımıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünde santral memuru olarak görev yapan 36 yaşındaki Ekici, küçükken kaldığı yatılı yurtta geceleri radyosundan dinlediği ve gönül dünyasını aydınlatan "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'tan etkilenerek kısa sürede bağlama çalmayı öğrendi.

On altı yaşında tanıştığı bağlamayı bir daha bırakmayan Ekici, iki de kitap yazarak karanlık dünyasını azmiyle aydınlattı. Engelsiz Düşünce Derneğinin kurucu başkanlığını da yapan Ekici, dernek binasında 10 yıldır aralarında engellilerin de bulunduğu vatandaşlara ücretsiz bağlama kursu veriyor.







Ekici, yaptığı açıklamada, doğuştan tavuk karası rahatsızlığı bulunduğunu ve yaşı ilerledikçe görme yetisini kaybettiğini söyledi.

İki çocuk babası Ekici, çocuklarının da kısmen görme engelinin bulunduğunu ve tedavi gördüğünü anlattı.

Ekici, küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlıklara rağmen hayatla mücadele etmekten hiç vazgeçmediğini ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü okuyup, Erciyes Üniversitesinde formasyon eğitimi aldığını belirtti.



"Türkülerle hayat hikayelerim uyuşuyor"

Çocuk yaşlarında yaşadığı tecrübelerin Neşet Ertaş türküleriyle örtüştüğünü anlatan Ekici, şöyle devam etti:

"Neşet Ertaş'ın türkülerini, atalarımızın, dedelerimizin anlatmış olduğu halk hikayeleriyle eşleştiği için seviyorum. Neşet Ertaş bir halk ozanıdır. Aile yaşantımız, geleneksel yaşantılarımız, genel kültürümüz çerçevesinde o türkülerle hayat hikayelerim uyuşuyor. Küçükken yatılı okulda kaldığım dönemde, dersler biter akşam yemeğinden sonra etüt saati olurdu. Bir an önce yat saatini beklerdim. Bir an önce yatağa girip, radyoyu açıp heyecanla Neşet Ertaş türkülerini dinleyeyim isterdim. Grup halinde böyle bir şey yapmıyorduk ama ben böyleydim. Yat saatinde yastığımın altından radyomu çıkarıp frekansları kurcalayıp Neşet Ertaş türkülerini arıyordum. Bu bir sevda, genetik bir şey. İnsan halktan biri olunca haliyle halk müziği ile meşgul olması imkansız değil."







Ekici, şimdilerde ise Neşat Ertaş türkülerini icra ettiğini aktararak, "Bugün geldiğim noktada halk eğitim aracılığıyla engelli ve engelsiz vatandaşlara 10 yıldır ücretsiz bağlama kursu vermeye çalışıyorum. Güzel sanatlar lisesi veya konservatuvar kazanan öğrencilerim var. Kazanan öğrencilerimle gurur duyuyorum." dedi.

Gözlerinin yüzde 90 görmediğini ve gün geçtikçe görme yetisini kaybettiğini ifade eden Ekici, işe gidip gelirken zorluk yaşadığını ancak bunun kendisini hayattan koparmadığını söyledi.

Kursiyerlerden Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünde çalışan görme engelli Özgün Türkdönmez de eğitimden memnun olduğunu ve kendisini geliştirdiğini ifade ederek, "Kursumuz verimli geçiyor. Süleyman ağabey benim için bir idol durumunda, inşallah ben de kendimi bu konuda yetiştirip, geliştirmek istiyorum.'' diye konuştu.

Kursa katılan lise öğrencilerinden Enes Karaduman ise ağabeyi sayesinde Süleyman Ekici ile tanıştığını belirterek, "Süleyman ağabey kendi vaktinden çalarak bize saz kursu veriyor ve bizim de kendisi gibi saz çalmamız konusunda bizlere eğitim veriyor." ifadelerini kullandı.