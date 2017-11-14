Oğuz Memiş “Bilişim Teknoloji ve Medya Paneli”nde konuşacak

18 Kasım Cumartesi günü saat 10.15’te Ankara Ataköşk Hotel’de gerçekleşecek ‘Bilişim Teknoloji ve Medya Hukuku Paneli’ne, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç, Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan, Türk Patent ve Medya Kurumu Patent Daire Başkanı Salih Bektaş, UITSEC Teknoloji A.Ş. CEO’su Batuhan Tosun ile İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı, Netcom A.Ş. Genel Müdürü-Bilişim Uzmanı ve gazetemizin İmtiyaz Sahibi Oğuz Memiş konuşmacı olarak katılacak.

Program kısa film gösterisi ile başlayıp, UMED Bilişim ve Medya Hukuku komisyonu ve GSI Avukatlık Bilişim Departmanı Başkanı Şükran İnce’nin sunumu, UMED Başkanı Aslan Değirmenci’nin teşekkür konuşması ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ’nün konuşmaları ile devam edecek. Panelin ardından plaket takdimi ile etkinlik sona erecek.

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