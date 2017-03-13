Orhan Ölmez’den muhteşem konser

Ünlü Sanatçı Orhan Ölmez, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahne aldı. Ünlü Sanatçı duygusal şarkılarla başladığı konserine hareketli parçalarla devam etti. Konser sırasında Kayseri’de ve böylesine coşkulu bir seyirci önünde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Orhan Ölmez, Kayserililerle buluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Ünlü Sanatçının konseri büyük bir ilgiyle karşılaştı. Müzikseverler salonu tıklım tıklım doldurdu. Ünü sanatçının hayranları, söylenen bazı şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser sonrası Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Orhan Ölmez’e teşekkür ederek, çiçek ve ‘Şehir Kültür Sanat’ dergisi takdim etti.