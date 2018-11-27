Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Orta Anadolu’yu Keşfet Ödülleri Sahiplerini Buldu

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 1 Temmuz 2018-24 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen Orta Anadolu’yu Keşfet fotoğraf yarışması sona erdi.

Orta Anadolu’yu Keşfet Ödülleri Sahiplerini Buldu
İlgili Galeriye Git

Yarışmaya 2 farklı kategoride toplamda 1418 fotoğraf katılım sağladı. 25 Kasım Pazar günü Orta Anadolu Kalkınma Ajansı toplantı salonunda tüm jürinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda ödüllü fotoğraflar oy çokluğuyla belirlendi.
Kayseri, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan Orta Anadolu’nun tarihi, coğrafi, kültürel güzelliklerinin ortaya konulması hedeflenen yarışmada elde edilen fotoğraflar ile kurumun yıl içerisinde hazırladığı dokümanlarda, reklamlarda ve etkinliklerde bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekilmesi planlanıyor. Çeşitli para ödüllerinin yanı sıra 10 fotoğrafçıya bölgesel gezi turu da hediye edilen yarışma sonrası kazanan fotoğraflarla sergi açılması planlanıyor.

Orta Anadolu’yu Keşfet Ödülleri
1.lik Ödülü: Murat Durak
2.lik Ödülü: Mehmet Aslan
3.lik Ödülü: Sertaç Nuran
Sarıkaya Roma Hamamı’nı Keşfet Özel Ödülü: Ender Pekşen
 

İHA

İlgili Galeriler
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerOrta Anadolu Kalkınma AjansıFotoğrafOrta Anadolu’yu Keşfet Fotoğraf Yarışması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.