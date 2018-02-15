'Osmancık' sahnelendi

Bu kapsamda Ankara Devlet Tiyatrosu, 14-15 Şubat tarihlerinde iki ayrı gösterim için Osmancık adlı oyunla Kayseri’ye geldi.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Osmancık” adlı oyun Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Tarihin en önemli isimlerinden biri olan Osman Bey’in cihan devleti olma hayalini gerçekleştirmesini konu edinen “Osmancık” adlı oyun büyük ilgi gördü.

Tarık Buğra’nın yazdığı, Dinçer Sümer’in uyarladığı ve Adnan Erbaş’ın yönettiği oyunda Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları sahne aldı.

İHA