Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

'Osmancık' sahnelendi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri birbirinden güzel programlarla devam ediyor.

'Osmancık' sahnelendi
Bu kapsamda Ankara Devlet Tiyatrosu, 14-15 Şubat tarihlerinde iki ayrı gösterim için Osmancık adlı oyunla Kayseri’ye geldi. 
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Osmancık” adlı oyun Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Tarihin en önemli isimlerinden biri olan Osman Bey’in cihan devleti olma hayalini gerçekleştirmesini konu edinen “Osmancık” adlı oyun büyük ilgi gördü.
Tarık Buğra’nın yazdığı, Dinçer Sümer’in uyarladığı ve Adnan Erbaş’ın yönettiği oyunda Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları sahne aldı.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.