Özdenören'in "Çözülme" öyküsü Sivas'ta sahnelendi

Rasim Özdenören'in, 1970'li yıllarda kumar nedeniyle zor günler geçiren Kahramanmaraşlı bir aileyi konu alan "Çözülme" adlı öyküsü, eğitimci-yazar Yaşar Elmas tarafından sahneye uyarlandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk kez izleyicisiyle buluşan eserin senaristliğini ve yönetmenliğini de Elmas yaptı.

Kahramanmaraşlı bir ailenin oğullarının kumar yüzünden yaşadığı zorlukları, sonunda hapse düşmesini konu alan ve yaklaşık 1,5 saat süren oyun, tiyatroseverlerden beğeni topladı.

Oyunu, Sivas Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya ve Yeliz Yıldızhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, İl Kültür Müdürü Kadir Pürlü ve davetliler izledi.

AA

