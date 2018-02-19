Özdenören, Kırklar Meclisi’nde konuştu  

TYB Mehmed Âkif Divanındaki söyleşiyi ünlü hikâyeci ve eleştirmen Necip Tosun yönetti.

Necip Tosun programın açılışında yaptığı konuşmada, “edebiyat ve hayat başlığı altındaki bu söyleşide edebiyat dünyasının 'ağabey'lerinden usta yazar Özdenören'in hayata bakışını, tecrübelerini, anılarını ve diğer yazarlarla olan ilişkilerini dinleyeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Rasim Özdenören konuşmasına başlamadan önce “TYB'nin 40'ıncı yılını kutluyorum. Birliğin nice 40'ıncı yıllar görmesi diliyorum.” dedi.

Edebiyat dünyasındaki kişilerin kendisini "TYB'nin kurucu üyelerinden biri" olarak gördüğünü, bundan dolayı da kendisini öyle hissettiğini aktaran Rasim Özdenören, "TYB'ye karşı maddi ve manevi görevlerimi layıkıyla yerine getirdiğim kanaatinde değilim. Ama uzaktan da olsa takip ediyorum. Böyle bir etkinlikte bulunduğum için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Özdenören, ilk öykü kitabının yayınlanma sürecini şöyle anlattı. "Hikâyeleri içerikleri gereği üç kitap olarak tasarlamıştım. Ancak 1967'de Sezai Karakoç bir mektupla yazarak öykülerini acele göndermesi istedi. Gönderilen hikâyeler Hastalar ve Işıklar adıyla yayımlandı."

1967'de yayımlanan ilk eserinden sonra deneme ve hikaye kitaplarını yazmaya başladığını ifade eden Özdenören, "Çok genç yaşta yazmaya başladım. Yazılarımı mahalli basın yerine Hamle Dergisi'ne ve İstanbul'daki dergilere gönderiyordum. O günlerde, edebiyatta bir İstanbul ağzıyla yazma vardı ve ben de Maraş ve Çukurova ağzıyla yazıyordum. Bu bir farkındalık oluşturdu." diye konuştu.

Cahit Zarifoğlu, M. Akif İnan, Erdem Bayazıt ve Alaeddin Özdenören, Nuri Pakdil ve Sezai Karakoç'la olan arkadaşlıklarını anlatan Özdenören, " Okuyan, düşünen, düşüncelerini yazan bu arkadaşlarla belli bir plan program dahilinde bir araya gelmedik. Lise yıllarında başlayan ve uzun yıllar devam eden arkadaşlıklarımız ve dostluklarımız bir kaderdir" ifadelerini kullandı.

Programa, TYB Genel Başkan Yardımcısı Ferhat Koç, Genel Mali Sekreter Ahmet Fatih Gökdag, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Nezir Gül ve Mehmet Kurtoğlu, TYB Vakfı 2. Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, Üye Muhsin Mete, Dr. Nazif Öztürk şairler, yazarlar ve Özdenören'in okuyucuları katıldı.



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