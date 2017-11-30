Özel tiyatrolara 5 milyon 234 bin lira ödenek

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlıkça sunulan yardımlardan yararlanmak amacıyla 155'i profesyonel, 54'ü çocuk oyunu, 152'si amatör ve 77'si geleneksel özel tiyatro projesi için olmak üzere 438 başvuru gerçekleştirildiği belirtildi.

Bugüne kadarki en yüksek başvurunun 2017-2018 sanat sezonunda yapıldığı bildirilen açıklamada, Bakanlık Müsteşarı Ömer Arısoy başkanlığında toplanan değerlendirme komisyonunca, profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen 229 özel tiyatroya 5 milyon 234 bin lira ödenek aktarılmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek ödenekle, 109 profesyonel, 39 çocuk oyunu, 41 amatör ve 40 geleneksel özel tiyatro projesinin desteklendiği bildirildi.

Desteklerin yüzde 80'inin Türk oyun yazarlarının eserlerine verildiği vurgulanan açıklamada, "Türk tiyatrosunun gelişimini teşvik etmek üzere yapılan son yıllardaki bu uygulama, başvuru sahibi özel tiyatroların daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmesini sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2017-2018 özel tiyatro destek listelerinin bakanlığın "www.kultur.gov.tr" ile "www.guzelsanatlar.gov.tr" adreslerinde yer aldığı belirtildi.

AA

