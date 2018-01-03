Palancıoğlu, Eğitim Bir Sen’e konuk oldu

Kariyer Günleri Programının bu haftaki konuğu Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu oldu. Eğitim-Bir-Sen Kayseri şubesinde yapılan ve Talas İlçe Temsilciliğinin yoğun katılımı ile organize edilen programa eğitimcilerin ilgisi büyüktü.

Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu belediye çalışmaları hakkında slaytlar eşliğinde bilgiler verdi. Başkan Palancıoğlu Talas ilçesine okullar yaptıklarını, çocuk bakım merkezleri inşa ettiklerini, camiler yaptırdıklarını anlattı.

Palancıoğlu, “En büyük problemimiz şehrin temiz kullanılmaması meselesidir, insanımızdan trafik kurallarına uyma, yaşam alanlarının temizliğine özen gösterme, kamu mallarını koruma gibi konularda daha fazla duyarlılık bekliyoruz” diye konuştu.







Kariyer Günleri Programı katılımcıların soruları ile devam etti. Program sonunda Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan ve Eğitim Bir Sen Talas Temsilcisi Mehmet Albostan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na plaket takdim ettiler.