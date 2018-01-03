Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Palancıoğlu, Eğitim Bir Sen’e konuk oldu

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube Türkiye'de örnek gösterilen eğitim, kültür ve gençlik merkezinde her hafta en az iki programla öğrencilerin ve eğitimcilerin beklentilerine cevap veriyor. 

Palancıoğlu, Eğitim Bir Sen’e konuk oldu

Kariyer Günleri Programının bu haftaki konuğu Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu oldu. Eğitim-Bir-Sen Kayseri şubesinde yapılan ve Talas İlçe Temsilciliğinin yoğun katılımı ile organize edilen programa eğitimcilerin ilgisi büyüktü.
Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu belediye çalışmaları hakkında slaytlar eşliğinde bilgiler verdi. Başkan Palancıoğlu Talas ilçesine okullar yaptıklarını, çocuk bakım merkezleri inşa ettiklerini, camiler yaptırdıklarını anlattı.
Palancıoğlu, “En büyük problemimiz şehrin temiz kullanılmaması meselesidir, insanımızdan trafik kurallarına uyma, yaşam alanlarının temizliğine özen gösterme, kamu mallarını koruma gibi konularda daha fazla duyarlılık bekliyoruz” diye konuştu.



Kariyer Günleri Programı katılımcıların soruları ile devam etti. Program sonunda Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan ve Eğitim Bir Sen Talas Temsilcisi Mehmet Albostan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na plaket takdim ettiler.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Eğitim Bir SenEgitimKültür
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.