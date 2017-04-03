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Pazarörenli gençler oylarını bekliyor

Pazarören Anadolu Lisesi öğrencileri, 20. Fizy Türkiye Liseler Arası müzik yarışmasına katıldı. Öğrenciler jüri dışında, internetten yapılacak oylama ile finale çıkma hakkı kazanacak.

Pazarörenli gençler oylarını bekliyor
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Pazarören Anadolu Lisesi öğrencileri Harun Kenger, Ömer Hayrettin Özdemir, Fatih Sontaş, Baran Şimşek, Feritcan Mucuk, ön elemeyi geçerek 20. Fizy Türkiye Liseler Arası müzik yarışmasına katıldı. Ankara’da gerçekleştirilen yarışmada, Okul Müdürü Hayrettin Acet Müzik Öğretmeni Orkun Arıcı öğrencilerini yalnız bırakmadı.
Oylama internet uygulamasından
İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi elemelerinin Ankara’da yapıldığı yarışmanın finalinin İstanbul’da gerçekleştirileceğini belirten Okul Müdürü Hayrettin Acet, internet uygulaması üzerinden yapılan oylama ile final şansının artacağını ifade etti. 
İnternet oylaması fizy.com adresinden yapılacak.

İHA

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