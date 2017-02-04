Pentatonik bağlama grubu Kayseri’de konser verecek Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Türk Halk Müziğine gönül verenler için Pentatonik Bağlama Grubu tarafından konser verileceğini söyledi.

05 Şubat 2017 günü saat: 18.30’de...

Şef Selami kurnaz tarafından seslendirilen yönetilen konser ile Türk Halk Müziği hayranlarının güzel bir gece yaşatılacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak kültürel ve sosyal faaliyetlere de önem verdiklerini ifade etti.

Anadolu ezgileri bu konserde

Buram buram Anadolu ezgilerinin yer aldığı ve toplam 17 eserin seslendirileceği konserde 25 kişiden oluşan koro eşliğinde Pentatonik Bağlama gurubunca ayrı bir türkü formu yapılacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi imar çalışmaları ile modern bir şehircilik sergileyerek örnek ve referans bir belediye olarak anılmaktadır. Ancak belediyeciliğin temelinde bu mekânlarda yaşayan bireylerin sosyal, kültürel, sportif ve kültür-sanat hizmetleri vardır. Belediye olarak spor ve sporcunun dostu, kültür ve sanat icra edenlerin destekleyici, eğitimin ve eğitimcinin özellikle öğrencilerin hizmetkârıdır. Bu tür müzik konserleri ile müzikseverlere bir bakıma müzik ziyafeti sunulmaktadır.“ dedi.

Müzik konserleri devam edecek.

Seyircilerin büyük bir zevk ve keyif ile seslendirilecek eserlerin dinleneceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu tür konserlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Pentatonik gam nedir?

Pentatonik gam 5 sesin yer aldığı bir gamdır. Penta 5 anlamına, tonic ise ton anlamına geliyor, daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse. Pentatonik gam genellikle Blues şarkılarda sıkça kullanılan bir gam. Ancak Rock ve Pop şarkılarda da kullanıldığında güzel ve farklı melodiler oluşturmaya yardımcı