RAMAZAN SOKAĞI’NDA EZGİ GECESİ

Mimarsinan Parkı'nda her akşam renkli görüntülere sahne olan Ramazan Sokağı'nda bu kez de özgün müziğin ünlü ismi Eşref Ziya Terzi sahne aldı. Konseri çok sayıda vatandaş izledi.

Alanı dolduran seyirciler hem Eşref Ziya Terzi’nin söylediği ezgi ve ilahilere eşlik ettiler hem de cep telefonlarının aydınlatmalarını açarak karanlıkta çok güzel bir görüntü sergilediler.

Konser sonrası Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Everekli, Eşref Ziya Terzi'ye teşekkür ederek çiçek verdi.







Ünlü konuklar

Ramazan Sokağı’nda teravih namazı sonrası yapılan etkinliklere 6 Haziran Salı günü Ömer Karaoğlu, 7 Haziran Çarşamba günü Mümin Sarıkaya, 8 Haziran Perşembe günü Orhan Hakalmaz, 9 Haziran Cuma günü Serdar Tuncer ve ekibi, 10 Haziran Cumartesi günü Grup Tillo, 11 Haziran Pazar günü ise Sami Savni Özer konuk olacak.

(Kurum haberi)