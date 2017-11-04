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Recep Çalkaner’den “Aslan Gayserilim-5 Nostalji”

Yöresel şiveyle kaleme aldığı şiir ve fıkralarla tanınan şair ve yazar Recep Çalkaner'in “Aslan Gayserilim-5 Nostalji” isimli kitabı da yayımlandı.

Recep Çalkaner’den “Aslan Gayserilim-5 Nostalji”
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın takdim yazısıyla Melikgazi Belediyesi Kültür Yayınları’nda çıkan kitapta Çalkaner, Kayseri kültürünü anlattığı şiirleri ve yazılarıyla yine dikkat çekiyor.
Kendine özgü üslubuyla geniş bir okur kitlesine sahip olan Çalkaner’in toplam 12 kitabı var. Bunların 7 tanesi Kayseri şivesiyle yazılan şiirlerden oluşuyor. Bir ekiple birlikte kurduğu 'Grup Gadasını Aldığım' ile de yöresel gelenekleri yaklaşık 200 Kayseri fıkrasında yaşatıyor.
Kayseri Gündem
 
 
 
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