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“Rüya” NNYÜ’de sahnelendi  

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen Rüya adlı tiyatro oyunu NNYÜ’de tiyatro severlerle buluştu.

“Rüya” NNYÜ’de sahnelendi  

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde  (NNYÜ) kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize edilen ve Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde sahnelenen Rüya adlı tiyatro oyunu izleyicilerden büyük ilgi gördü. Yönetmenliğini Melih Cevdet Avşaroğlu’nun yaptığı, Anton Çehov’un eserlerinden uyarlanan ve traji komik hikâyeleri konu alan oyunu NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Rektör Prof. Dr. Kerim Güney, öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler ilgiyle izledi.
 
NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, tiyatro oyunundan sonra sahneye çıkarak oyuncuları tek tek tebrik etti ve Yönetmen Melih Cevdet Avşaroğlu’na çiçek takdim etti.
 
Kurum Haberi
 
 

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