Sabuncuoğlu ‘Akıllı Sistemler’ toplantısına katıldı

Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu toplantıda, Berlin Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Christian Thomsen ve Türk akademisyen Prof. Dr. Şahin Albayrak ile de görüşmeler gerçekleştirdi.







Toplantının ardından DAI-Labor Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret eden Prof. Dr. Sabuncuoğlu merkezin kurucusu, Almanya tarafından Federal Liyakat Nişanı ile istanbul escort ödüllendirilen Prof. Dr. Şahin Albayrak ve ekibi ile biraraya geldi.

Sabuncuoğlu DAI-Labor Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi'nde, Prof. Dr. Şahin Albayrak ve ekibi tarafından tasarlanan akıllı araçları inceledi.