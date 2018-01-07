Sarıkamış treni Kayseri’den yola çıktı 

Tren Garı’nda düzenlenen uğurlama programında konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yolculuğun manevi kazançlar sağlamasını temenni ederek, “Genciyle, yaşlısıyla bu ülke için canlarını feda eden milletin torunları olarak Sarıkamış’a genç göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan 103 yıl önce atalarımız dönmeyeceklerini bile bile bu ülkeyi güçlü bir şekilde bizlere bırakabilmek için canlarını seve seve feda ettiler. Kayseri Lisesi de bu anlamda çok önemli bir lise. Kayseri Lisemiz milli mücadele döneminde nasıl ki kahramanlık gösterdiyse, şimdi bu şanlı lisenin şanlı öğrencileri ekibiyle birlikte Sarıkamış şehitlerini anmak için yolculuğa çıktılar” dedi.







İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise öğrencilere hitap ederek, “Bu ülke bizlere kolayına mal olmamış, yedi düvel ile çarpışmışız. Amerika’nın Japonya’ya attığı bombayla bizim yedi düvele verdiğimiz mücadelenin hiç farkı yok. 90 bin şehidimizi Sarıkamış Allahuekber dağlarında verdik. Ecdadımız vatan hayranı, vatanımızın bizde kalabilmesi için elinden gelen her türlü fedakarlığı canını vererek bizlere bu vatanı bırakmışlardır. Bu vatanın kıymetini bilmemiz, ibret almamız ve geleceğimizi inşa edebilmemiz için orada ders almanızı, bu vatanın bizlere kolayına mal olmadığını görmeniz için bu sefer düzenleniyor” ifadelerini kullandı. Sarıkamış’taki yürüyüşe katılmak için yola çıkan öğrencilerden Yusuf Karaman, “Oraya şehitlerimizi anmaya gidiyoruz. Oradaki milli ve manevi duyguyu aynen yaşamak, hatırlamak ve onları örnek almak için gidiyoruz” diye konuşurken, Emre Bahçeci ise, “Geçmişimizi bilmemiz lazım, 90 bin şehidimizi yalnız bırakmamamız lazım. Onlar yalnız değil, biz onların torunlarıyız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 60 öğrenci Sarıkamış'a dualar eşliğinde uğurlandı.

