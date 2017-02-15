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Şehir Akademi açılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin her açıdan ele alınarak değerlendirileceği Şehir Akademi için hazırlıklarını tamamladı. Akademi’de ilk ders 3 Mart Cuma günü başlayacak. Akademiye katılmak isteyenler 24 Şubat Cuma gününe kadar başvurularını yapabilecekler.

Şehir Akademi açılıyor
Kayseri merkezli çalışmaların,proje ve etkinliklerin gerçekleştirileceği Şehir Akademi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Şehir Felsefesi, Şehir Tarihi, Şehir Yönetimi, Şehir Estetiği, Şehir Kültürü, Şehir Mimarisi, Şehrin Hafızası ve Geleceği üzerine düşünce ve araştırma eksenli faaliyetleri amaçlayan Şehir Akademi, ülkenin yetiştirdiği kendi alanlarında söz sahibi bilim sanat ve kültür insanlarını çeşitli programlarla bir araya getirmeyi amaçlıyor.
3 Mart Cuma günü açılacak olan Şehir Akademi’de ilk dersi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Bilim Tarihçisi Prof. Dr. İhsan Fazlığoğlu verecek. Şehir Akademi’de ders verecek isimler arasında Prof. Dr. Köksal Alver, Prof. Dr. Yunus Apaydın, Beşir Ayvazoğlu, Dursun Çiçek, Prof. Dr. İlhan Özkeçeci, Prof. Dr. Erol Özvar, Leyla İpekçi, Akif Emre, Prof. Dr. Ekrem Demirli, Doç. Dr. Alev Erkilet, Prof. Dr. İhsan Fazloğlu, Doç. Dr. Oktay Taftalı ve alanında söz sahibi bilim, sanat ve kültür insanları bulunuyor.




İHA
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