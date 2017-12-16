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 Şehir Akademisi seminerlerinde Ortadoğu’da mezhep konuşuldu 

Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi’de seminerler devam ediyor. Şehir Akademi’de bu hafta ‘Ortadoğu’da Mezhep ve Siyaset’ konusu ele alındı. 

 Şehir Akademisi seminerlerinde Ortadoğu’da mezhep konuşuldu 

Şehir Akademi seminerlerine bu hafta Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhep Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Akoğlu katıldı.
Tarihi Kayseri Lisesi Binası Konferans Salonu’ndaki seminere Ortadoğu denilen coğrafi alan ve Ortadoğu’nun önemi hakkında bilgi vererek başlayan Prof. Dr. Akoğlu, Ortadoğu’nun insanlığın başlangıç noktası olduğunu söyledi. Ortadoğu’nun tüm insanlık için önemli olduğunu dile getiren Akoğlu, “Yazı bu coğrafyada icat edilmiş. Ticaret bu coğrafyada başlamış. Uygarlıklar bu coğrafyada kurulmuş. Semavi dinler bu coğrafyada yayılmış. Bu coğrafyanın kültürel, siyasi ve ekonomik anlamda tarihten gelen önemi bulunmaktadır. Hangi din mensubu olursa olsun, hangi coğrafyada yaşarlarsa yaşasınlar tüm insanlar bu coğrafyadan kopamamaktadırlar. Kudüs olayı da bunu gösteriyor” diye konuştu.

İHA

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