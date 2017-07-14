Şehir Kültür Sanat dergisinde 15 Temmuz konu edildi

“Şehir Kültür Sanat” dergisinin Temmuz sayısındaki yazısında 15 Temmuz’un bir milat olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ülkemizin Anadolu tarihinde daha önce görülmemiş bir kalkışma ile sarsıldığını söyledi. Bu kalkışmanın kuzu postu giymiş canavarların tanınmasına vesile olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Meczup ve derbeder hain bir haşhaşinin gerçek yüzünü hepimiz gördük” dedi.

15 Temmuz gecesi yaşananlar ve milletin gösterdiği direnişe de değinen Başkan Mustafa Çelik, “Başkomutanımızın dirayetli, ferasetli, isabetli ve kararlı emirleri doğrultusunda bir millet kıyama durdu, kendine geldi, birlik oldu ve direnişe geçti. Tüm teorileri tepetaklak eden bir ruhla yaşlısı genci, kadını erkeği, sağcısı solcusu, Alevi’si Sünni’si, Türk’ü ve Kürt’ü ile tüm Türkiye topyekun meydanlara aktı. Okçular Tepesini terk etmedi” diye konuştu.

Yazısında bu şanlı ve destansı direnişin şehitlerine bir kez daha rahmet dileyen ve gazilerimize şükranlarını sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Şehitlerimizin yetimleri bu millete ve devlete kutsal bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak, yaşadığımız bu ihaneti unutmamak, unutturmamak ve sürekli hatırlayıp ders çıkartmak millet ve devlet olarak baş görevimizdir” dedi.

“Şehir Kültür Sanat” dergisinin Temmuz sayısında ayrıca Yardımcı Doçent Doktor Fazıl Himmetoğlu’nun “Seküler Bir Darbe Girişimi Olarak 15 Temmuz” adlı yazısı yer aldı. Himmetoğlu yazısında, 1000 yılda Anadolu’da dini görünümlü; fakat ekonomik temelli isyan ve kalkışmanın yaşandığını; ancak topyekun olarak kendisine İslam’ı temel almış bir grubun başkaldırısının yaşanmadığını söyledi. Fazıl Himmetoğlu, 15 Temmuz’un diriliş sürecinin miladı olduğunu kaydetti.

İHA