Şehir Kültür Sanat Dergisi’nin 11. sayısı çıktı

Şehir Kültür Sanat Dergisi’nin 11. sayısında da yine birbirinden güzel araştırma yazıları yer alıyor. Ressam Gürcan Senem’in gizemli hikayesi, Cemil Baba, Erdemli Kaya Kiliseleri, Hacı Kasım Mahallesi, Suphi Saatçi Söyleşisi, Neşet Ertaş’ın Gönül Dünyasından Erciyes, Kuzucu Garajı, Ahmet Emin Güven gibi önemli araştırma yazıları ve portrelerin yer aldığı dergide ekim ayında yapılan Büyükşehir Belediyesi’nin 1. Kayseri Kitap Fuarı’na da yer veriliyor.Dergideki yazısında Ekim ayının Ekin ayı olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Düşünen Şehir, Okuyan Şehir, Okutan Şehir bilinci ile hazırladığımız 1. Kayseri Kitap Fuarı gerçekten de bizim için kitap ektiğimiz, fikir, sanat, düşünce ve kültür biçtiğimiz bereketli bir ay oldu. Asıl hasadın uzun vadede ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ekin’in rahmet ve bereket yönü ile birlikte bir milletin kültürel birikimlerinin bütünü olduğunun idraki ile başladığımız kitap fuarımız günlük ortalama 65 bin kişinin katılımı ile gerçekten bir kitap harmanına, düşünce şölenine, fikir alışverişine dönüştü” dedi.“Kültürel faaliyetlerde bölgenin lokomotifiyiz”Kitap Fuarı ile Kayseri’nin sadece ekonomi ve ticaret bakımından değil kültür bakımından da bölgenin lokomotif ili olduğunun altının çizildiğini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Kitap Fuarı ile okuyan şehir çerçevesinde açtığımız her kütüphanenin, düşünen şehir çerçevesinde çıkardığımız her derginin ve kitabın ne kadar yerinde, gerekli ve anlamlı olduğunu, okuyucular nezdinde karşılık bulduğunu çok daha iyi görmüş olduk” diye konuştu.