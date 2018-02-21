Şehir ve Film Akademi yeni dönemi açıldı

BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi ve Film Akademi yeni dönemini açtı. Açılışa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, BÜSAM’ın insan merkezli bir oluşum olduğunu belirtti. BÜSAM’ın Büyükşehir Belediyesinin çok önem verdiği insana ve geleceğe yatırımın en önemli merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Başkan Çelik, kuruluşundan bugüne kadar geçen bir yıl içinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.



BÜSAM’ın bünyesindeki alt birimlerle çok önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Şehir Akademi, Film Akademi, Yayınlar, Şehir Araştırmaları Birimi, Şehir Kitaplığı Birimi, Sözlü Tarih Birimi gibi alt birimler oluşturarak yoğun bir çalışma programı başlatmış, Şehir Akademi ile Kayseri’nin fikir ve düşünce hayatına katkılarda bulunmuştur. Varlık, bilgi, değer, zaman ve mekan seminerleriyle ülkemizin önemli fikir adamlarını Kayseri’ye getirerek bu isimleri Şehir Akademi öğrencileriyle buluşturmuştur. Şehir Akademi’nin faaliyetleri devam ederken BÜSAM bünyesinde Film Akademi de kurulmuş ve Film Akademisi belgesel ve kısa film atölyelerinde yapılan eğitimlerden sonra yapım aşamasına da geçmiştir. BÜSAM, bu çalışmaların yanı sıra bir yıl gibi kısa süre içinde iki önemli dergiyi Kayseri’nin kültür hayatına kazandırmıştır. Aylık çıkan Şehir Kültür Sanat Dergisi ile üç ayda bir çıkan Düşünen Şehir Dergisi kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı ve takdir gördü. Ödül üstüne ödül alan dergilerimiz eline alan herkesin övgüsüne mazhar oluyor. Kayseri Türküleri Envanteri çalışması yapan Şehir Kitaplığı Birimi ile Akif Emre Şehir Kitapları Kütüphanesi oluşturan ve sözlü tarih çalışmalarına başlayan BÜSAM, bu süre içinde Şehir Araştırmaları alanında çok önemli bir çalışmayı da tamamladı. “Suriyeli Göçmenlerin Kayseri’ye Entegrasyonu” ile “Suriyeli Göçmenler ve Kayserililer” üzerine nicel ve nitel araştırmalar yapan BÜSAM araştırmanın sonucunu Türkiye’nin farklı illerinden gelen bilim adamlarının katılımıyla düzenlediği Göç Çalıştayı ile tartışmaya açtı. Sadece ilimizin değil ülkemizin, hatta dünyanın gündeminde olan Suriyeli sığınmacılar konusunda belki de en titiz çalışma Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi’nden geldi. Bir yılı tıpkı Büyükşehir Belediyesinin diğer birimleri gibi çok hızlı, tempolu ve verimli geçiren BÜSAM şimdi yeni dönemine başlıyor. İnanıyorum ki BÜSAM oluşturduğu alt birimlerle insanımıza ve geleceğimize yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edecek” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, açılışta Şehir Akademi ve Film Akademi öğrencilerine de seslenerek kendisini geliştirmek ve daha donanımlı bireyler olmak isteyenlerin gayreti devam ettikçe Büyükşehir Belediyesinin bu yöndeki hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini kaydetti.



Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve BÜSAM Genel Koordinatörü Yusuf Yerli de Şehir Akademi ve Film Akademi’nin yeni dönemine ilişkin bilgiler verdi. Yerli, bu yıl 400 öğrencinin kayıt yaptırdığını ve farklı atölyelerdeki öğrencilerle birlikte bu sayının 500’ü bulduğunu söyledi.