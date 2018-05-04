Şeker çalışanlarına iş sağlığı eğitimi

Kayseri Şeker Fabrikası ve bağlı şirketlerdeki çalışmaların yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan öncelikle çalışanların korunması amacıyla İş yeri hekimi Dr.Ümit Öcalan ve İş Güvenliği uzmanı Fatih Orhan tarafından verilen ve iki gün süren eğitimlere yaklaşık 500 personel katıldı.

İşçi sağlığı ve İş güvenliği eğitimlerinin; Çalışanları iş kazalarına karşı uyarmak, çalışanların koruyucuları kullanmaları konusunda bilinçlendirmek, İşletmenin güvenliğini sağlamak amacıyla sistemli ve periyodik şekilde günün gelişen şartlarına uygun olarak güncellenerek verilmekte olduğu belirtildi. (Kurum Haberi)