SEKÜLER GÖÇ

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, milyoner göçü istatistiklerini inceledi. PRNet’in Güney Afrika merkezli New World Wealth'den elde ettiği verilere göre, geçen yıl ülkeyi terk eden Türk milyoner sayısı 6 bin oldu. Böylelikle son iki yılda Türkiye'yi terk eden milyoner sayısı 12 bine ulaştı. 2017 yılında 82 bin olan milyoner göçü sayısı, 2016 yılında 64 bin olmuştu.Artan milyoner göçünün başlıca nedenleri arasında kişisel güvenlik, eğitim, sağlık, iklim ve temizlik olarak belirlendi.

En fazla milyoner göçü alan ülke 10 binle Avustralya oldu. Avustralya’yı 9 binle ABD, 5 binle Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Diğer tercih edilen yerler arasında ise 3 bin milyonerin göç ettiği Karayip Adaları yer alırken, 6. sıraya 2 bin milyonerin göç ettiği İsrail ve İsviçre oturdu. Onları, bin milyoner göçüyle 8'inci sırada yer alan Yeni Zelanda, 9'uncu sırada yer alan Singapur izledi.



NÜFUSA ORANLA EN FAZLA GÖÇ TÜRKİYE’DEN

PRNet ve Ajans Press’in medya araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl milyonerlerle ilgili 4 bin 85 haber çıkışı tespit edilirken, 2016 yılında haber adetleri 2 bin 417 olarak belirlendi. Ülkesini terk edenlerin büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerden oluşurken zirvede Çin yer aldı. Böylelikle, 2017 yılında ülkesini terk eden Çinli sayısı 10 bin olarak belirlendi. Bu sayıyı 7 bin milyoner göçü veren Hindistan takip ederken, Türkiye’de 6 bin milyoner göçü vererek ilk üçün içerisinde yer almış oldu. Listede üçüncü sırada yer almasına rağmen nüfusa ve milyoner sayısına göre en fazla göçü veren ülke ise yine Türkiye oldu. 2015 yılında bin milyoner göçü veren Türkiye son iki yılda 6 bin milyoner göçü vererek yükselişe geçti. Ülkesini terk edenlerin en çok tercih ettiği yerler baz alındığında, Çin’in tercihi ABD, Kanada ve Avustralya olarak karşımıza çıktı. Hintlilerin seçimi ise ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya ve Kanada olurken, Türkiye hakkını Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Arap Emirliklerinden yana kullandı.

(Kurum haberi)