Selçuk Özaltun ilk albümünü çıkardı

Kayserili yerel sanatçılardan Selçuk Özaltun, ilk albümünü çıkarmanın sevincini yaşıyor. Uzun uğraşlar sonucu tamamladığı ‘Sen Olmayınca’ isimli albümü ile müzik piyasasına giriş yapan Özaltun, destek olunduğu takdirde ismini Türkiye’ye duyurmak istiyor.Uzun zamandan beri müzikle uğraştığını, meşakkatli bir yolculuğun ardından profesyonelliğe kadar ulaştığını anlatan Özaltun, “İlk albümümüzü yaptık. İlk klibimizi albümün ismini taşıyan ‘Sen Olmayınca’ isimli parçaya çektik. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çocukluğumdan beri müzik yeteneğim olduğunu hissediyordum. Aynı zamanda abim de müzisyendi. Müzik derslerinde çok başarılıydım. İlk, orta, lisede müzik derslerim çok iyiydi. Öğretmenlerim bana şarkılar söyletiyorlardı. O zamanlardan beri bir heves vardı. Abimin müzisyen olması benim için bir etkendi. Müziğe daha iyi sarıldım. Onun bana çok faydası oldu. Yol gösterici oldu. Bugünlere kadar geldim. Özel gecelerde, günlerde, davetlerde sahne alıyorum. 20 yıldır bu işle uğraşıyorum. Müziği, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Yaptığınız işi önce sevmeniz gerekiyor. Yazmak da, söylemek de zor. Üretmek, ortaya bir şeyler çıkarmak ise gerçekten çok zor. Klip çektiğimiz parçanın söz ve müziği bana ait. Bunun dışında albümde birçok parçanın sözü de benim.” şeklinde konuştu.Kayseri’de sanata ve sanatçıya değer verilmediğinden yakınan Özaltun; “Neden olduğunu bilmiyorum ama durum böyle. Yerel sanatçı olmak daha da zor. Destekleyen yok. Elinizden tutan yok. Bu memleketin çocuğuyuz. Aktivitelerde dışarıdan sanatçı getiriyorlar. Kapılarını çaldığımız halde maalesef kimse bize destek olmadı. Belediye ara ara ücretsiz konserler veriyor. Dışarıdan sanatçı getiriyorlar. O sanatçıların alt kadrosunda bizlere de yer verseler kötü mü olur. Bu konuda son derece muzdaribiz. Sadece biraz değer görmek istiyoruz. Sanatçı olmak kolay değil. Sanatçı kolay yetişmiyor. Bu yüzden yetenekli kişilerin elinden tutulması gerekiyor.” dedi.Özaltun ‘Sen olmayınca’ adlı esere çektikleri klibin Kayseri’den başlayıp Kanada’ya uzanan yolculuğunu anlatarak; “Türkiye’nin bazı yerlerinde çekmeye başladığımız klip yolculuğumuz Kanada’ya kadar uzandı. Meşakkatli bir yolculuğun ardından tamamladığımız ilk klibimizi yayınladık. İnşallah iyi şeyler olacak. Öyle umut ediyorum. Klibimizin devamını çekmek istiyoruz. Albüm çalışmalarımızı da devam ettirmek istiyoruz. Tabi tüm bu projelerimizin hayata geçirilmesi için maddi manevi desteğe ihtiyacımız var.Özaltun, Yönetmen Mahdi Babei’ye, Oyuncu Manken Masi Akbari ve Nail Okuducu’ya ‘Sen olmayınca’ adlı klibe verdikleri katkılarından dolayı teşekkür etti.