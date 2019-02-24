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“Şerefine İnsanoğlu” Sahnelendi

Kayseri’de Artizhane Sanat’ın sahnelediği, Toygun Orbay’ın yazdığı ve insanlıkla savaş ilişkilerinin işlendiği ‘Şerefine İnsanoğlu’ adlı tiyatro oyunu tiyatroseverlerden tam not aldı.

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Şerefine İnsanoğlu” adlı oyun Kayseri İl Kültür Turizm Merkezi Tiyatro Salonu’nda iki perde olarak sahnelenirken, tiyatroseverler salonu doldurarak, oyunu büyük ilgiyle izledi. Oyununun yazarlığını Toygun Orbay yaparken yönetmenliğini ise Ahmet Temür yaptı. Savaşın insanlar üzerine etkisini işleyen oyunu Artizhane Sanat ekibi sahneledi.

İki perdede sahnelenen oyunun teması, farklı demografik özellikteki insanların gözünden işleniyor. Sokakta yaşayan insanların diyalogları ve savaşa bakış açıları, savaşta psikoloji bozularak yurduna dönen bir askerin durumu, askerle bağlantıları olan psikiyatristin ve avukatın diyalogları, seçkin bir sınıfta yer alan ailede karı kocanın ilişki biçimleri ile kocanın savaş ekonomisini düşünerek silah parçası imal etme fikri gibi farklı açılardan işlenen oyun, seyircilerini düşündürdüğü gibi hüzünlendirdi de. Oyuncuların performansları salondaki izleyicileri heyecanlandırıp duygulandırırken, dekorlarıyla ve işleyişiyle gerçekçi ve etkileyici bir gösterimin oluşmasına yol açtı.

Oyunu sahneleyen Artizhane Sanat oyuncuları Ahmet Temür, Zehra Aktaş, Esma Doğan, Berat Yıldırım, Mustafa Tuna, Eren Benli ve Zeynep Sude Karaüzüm de muhteşem performanslarıyla göz doldurdular.
 
 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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