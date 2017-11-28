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“Sevimli Dişler Dünyası" seyirciyle buluştu

Büyükşehir Belediyesi her hafta sonu çocukları tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor. Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında bu hafta" Sevimli Dişler Dünyası" adlı oyun Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi.

“Sevimli Dişler Dünyası" seyirciyle buluştu
Büyükşehir Belediyesi, getirdiği birbirinden güzel çocuk oyunlarıyla Kayseri'de yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturuyor. Kültür sanat ekinlikleri kapsamında “ Sevimli Dişler Dünyası” adlı oyun Kayseri’ ye geldi.

Mahmut Soysal’ın yazdığı ve Tekin Tek’in yönettiği oyun iki seans halinde Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi. Çocukların ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği oyunda, diş bakımının ne kadar önemli olduğu anlatıldı.
İHA
 
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