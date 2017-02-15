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Sezai Karakoç Kütüphanesi açılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri'ye kazandırılan 800 kişilik kütüphanenin ardından Belsin Kütüphanesi de yenilenen çehresiyle hizmete açılıyor. Açılış töreni yarın (16 Şubat Perşembe günü) yapılacak. 

Sezai Karakoç Kütüphanesi açılıyor
Büyükşehir Belediyesi, Belsin Kütüphanesini modern bir kütüphane haline getirerek kapasitesini iki kat artırdı. Sezai Karakoç Kütüphanesi adıyla hizmete açılacak olan kütüphanede 10 bin basılı, 15 bin elektronik, 3 bin de sesli olmak üzere 28 bin kitap bulunuyor. Ferah ders çalışma üniteleri, sesli çalışma odaları, TV-sinema sistemleri, bilgisayar odası, şifreli emanet dolapları ve masaj koltuklarının da yer aldığı kütüphanede 50 adet güncel dergi ile gazeteler de yer alacak.

Toplam 300 kapasiteli kütüphane, üyelik sistemi ve turnikeli geçiş sistemi ile hizmet verecek. Hem kütüphane hem de etüt imkanının bir arada sunulacağı kütüphane 16 Şubat Perşembe günü saat 13.30'da yapılacak törenle hizmete açılacak.

İHA

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