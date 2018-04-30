“ŞİMDİ HERKES ARTİST”

“Kasaplık mal gibi beslenme devri!”

Yazar Çalkaner, bu devrin kasaplık mal gibi beslenme devri olduğunu iddia etti. Çalkaner, şöyle konuştu; “Fuarda baktığım zaman şunu gördüm ve anladım; Günümüzün yaşanılanları ile bu devir kolaya yaslanma devri. Kasaplık mal gibi beslenme devri. Kadınlı erkekli süslenme devri. Boyasız cilasız kadın görmedim. Herkes süslü. Bizim bildiğimiz bir tane Ayhan Işık vardı, kendisine rahmet olsun. Sultan olan Türkan Şoray, bunların ülkede adı artist idi. Vallahi şimdi herkes artist gibi davranıyor, bunu gördüm. Herkesi çok seviyorum. “







“Şemşamer satsam daha karlı”

Kayseri aşığı olduğunu belirten Yazar Çalkaner, “Öncelikle insanlarımızı çok seviyorum. Kayserimizin aşığıyım. Yazdığım 13. kitap olan Aslan Gayserilim’i Yöresel Ürünler Fuarında imzalıyorum. Gelip geçenler resmigeçit gibi gelip geçiyor. Bazen kendime, ‘şemşamer satsam daha karlı olurum’ diyorum. Şiir yazmaktan ve kitaplaştırmaktan gurur duyuyorum. Takdir ediliyorum. Bu bana yetiyor. İlla kitap yazıp satmak gibi bir derdim yok. Sergiledim, alan alsın almayanın canı sağolsun. Herkesi çok seviyorum” diye konuştu.

Haber-Foto: M. Furkan Şahin-Remzi Yıldırım