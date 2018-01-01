Sinemada tüm zamanların rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce hazırlanan rapor ve Boxoffice Türkiye'nin verilerinden derlenen bilgiye göre, sinema sektörü bu yıl, tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaştı.

Buna göre, 2017'de 151'i yerli ve 242'si yabancı olmak üzere 393 film vizyona girdi. Vizyona giren filmlerin 24'ü Bakanlıkça desteklenen filmler oldu. Vizyona giren yerli film sayısı 2005'te sadece 29 iken 2013'te 88, 2014'te 112, 2015'te 136 ve 2016'da da 139'a yükselmişti.



71 milyondan fazla seyirci sinemaya koştu

Sinemada bu yıl toplam izleyici ve yerli film izleyici sayılarında da en yüksek rakamlara ulaşıldı.

2017'de toplam izleyici sayısı, geçen yıl 58 milyon 287 bin 316 olan seyirci sayısına kıyasla yüzde 22 artarak 71 milyon 188 bin 594'e ulaştı. 2016'da 31 milyon 102 bin 760 kişi olarak kaydedilen yerli film izleyici sayısı ise yüzde 29,7 artışla bu sene 40 milyon 325 bin 495'e çıktı.

Toplam izleyici sayıları 2005'te 27 milyon 801 bin, 2008'de 38 milyon 414 bin, 2011'de 42 milyon 294 bin ve 2015'te ise 60 milyon 228 bin kişi; yerli film izleyici sayıları da 2005'te 11 milyon 461 bin, 2008'de 22 milyon 882 bin, 2011'de 21 milyon 226 bin, 2015'te de 34 milyon 273 bin kişi olmuştu.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2017'de hayata geçirilen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında da ekim-aralık döneminde, Türkiye'nin 81 ilindeki 750 bin öğrenci sinemayla buluşturuldu.



Gişe hasılatı yüzde 26 arttı

Rapora göre, sinemanın toplam gişe hasılatı da geçen yıla göre yüzde 26 artarak 870 milyon 773 bin 224 liraya çıktı.



"Ayla"yı 5 milyondan fazla kişi izledi

Bakanlık desteğiyle beyaz perdede yer alan "Ayla" filmi 5 milyon 287 bin 656 seyirci sayısıyla, drama türünde tüm zamanların en çok izlenen filmi olurken, 2017'nin de en çok izlenen ikinci film oldu.

2017'de en çok izlenen 10 film ve seyirci sayıları sırasıyla şöyle:

"Recep İvedik 5 (7 milyon 437 bin 50), Ayla (5 milyon 287 bin 656), Aile Arasında (3 milyon 384 bin 109), Çalgı Çengi: İkimiz (2 milyon 798 bin 16), Hızlı ve Öfkeli (2 milyon 656 bin 286), Yol Arkadaşım (1 milyon 961 bin 301), Olanlar Oldu 1 milyon 811 bin 81), Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (1 milyon 529 bin 857), Moana (1 milyon 337 bin 112), Kolonya Cumhuriyeti (1 milyon 114 bin 318)

AA

