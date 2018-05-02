“Sinemanın çınarları” ödüllerini kazananlar belirlendi

Kayseri Uluslararası Film Festivali tarafından sinemamıza gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinemanın Çınarı Ödülleri kapsamında bu yıl; Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne usta oyuncu Menderes Samancılar, Türk Sineması Emek Ödülü’ne senarist oyuncu Macit Koper ve sinema eleştirmeni Sadi Çilingir layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Forum Kayseri’nin destekleri ile Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen 6. Kayseri Uluslararası Film Festivali’nde Sinemanın Çınarı Ödülleri; 8 Mayıs Salı 20.00’da Forum Kayseri Sinemaları’nda yapılacak Açılış Töreni’nde sahiplerini bulacak.

Yaşam Boyu Onur Ödülü - Menderes Samancılar

Oyunculuğa başladığı 1974 yılından günümüze 130’u aşkın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

Sis, Zıkkımın Kökü, Gözetleme Kulesi ve Babamın Kanatları filmleriyle Türkiye’nin önde gelen film festivallerinde En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Oyunculuğunun yanı sıra şiir kitapları da yazan Menderes Samancılar; Yanmış Orman Kokusu isimli şiir kitabının imza gününde 9 Mayıs Çarşamba günü Forum Kayseri’de sevenleriyle buluşacak.



Türk Sineması Emek Ödülü - Macit Koper

Sanat kariyerinde senaristlik, oyunculuk ve yönetmenlik gibi alanlarda sayısız esere imza attı.

Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, Akrebin Yolculuğu, Fikrimin İnce Gülü – Sarı Mercedes ve Karşılaşma filmleriyle Türkiye’nin önde gelen film festivallerinde En İyi Senaryo ödüllerinin sahibi oldu.

Oyunculukta özellikle Anayurt Oteli filminde canlandırdığı Zebercet karakteri ile iz bırakan Macit Koper; Bir Yudum Sevgi filmindeki rolüyle 21. Antalya Film Şenliği’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.



Türk Sineması Emek Ödülü - Sadi Çilingir

1989 yılında Sinema Gazetesi’nde yayın hayatına atılan Sadi Çilingir; Cinemascope, Gecce.com, Antrakt, Bu Hafta, Ekotimes, Metropol, Cosmolife, Sole, Sonsuz Kare, Şamdan Plus gibi yayınlarda Sinema Eleştirmenliği yaptı.

Sinema eleştirmenliğinin yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen film yapım şirketlerinde basın tanıtımları ile de ilgilendi.

2005 yılında hayata geçirdiği şahsi internet sitesi sadibey.com (Sinemacılık ve Filmcilik Yararına Bağımsız İletişim Platformu) ile sinemamıza katkı sağlamaya devam ediyor.

Kurum Haberi



