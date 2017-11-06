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 “Sosyal Bilimler hak ettiği yere gelmeli”

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile kısa adı ANASAN olan Anadolu Sanatçılar Birliği tarafından birlikte organize edilen ‘Edebiyatın Toplum Üzerindeki Etkileri’ konulu seminerde konuşan Edebiyatçı Mehtap Karakaya Yörük, “En büyük hedefim Sosyal Bilimler sahasının hak ettiği yere gelmesidir.” dedi. 

 “Sosyal Bilimler hak ettiği yere gelmeli”

Konferansında asıl sahası edebiyat ve yan dalı psikoloji ilişkisini irdeleyen gazetemiz yazarlarından Mehtap Karakaya Yörük ‘Edebiyat Fakülteleri’nde Psikoloji de okutulmalı. Zaten ben de bu iki bilim dalını birleştiren yeni bir saha üzerinde çalışmalarımı yoğunlaştırdım.” diye konuştu.

İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda açılış konuşmasını ANASAN Başkanı Sabit İnce yaptı. Daha sonra İl Kültür Ve Turizm Müdür Yardımcısı Nevzat Ak davetlilere ev sahibi olarak “hoş geldiniz” dedi.





Ersin Çimen’den mini konser
CHP İl Başkan Yardımcısı Sabri Nasuhoğlu’nun da izlediği programın son bölümünde ise THM sanatçıları Ersin Çimen ile Sevda Demir sevilen türkülerimizi seslendirdiler. Sanatçılara Fuat Şahin de ritm sazla eşlik etti.

(Kayseri Gündem)
 
 
 

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Mehtap Karakaya YörükKayseri İl Kültür Ve Turizm MüdürlüğüANASAN
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sabit 4 ay önce

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Beren 4 ay önce

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