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Spor A.Ş. mahallelerde etkinlik düzenliyor

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ adı altında mahalleleri spor ve oyun alanlarına dönüştürüyor.

Spor A.Ş. mahallelerde etkinlik düzenliyor
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., sporu bir yaşam tarzı haline getirmek için her yaş grubuna hitap eden etkinlikler gerçekleştiriyor. Özellikle çocukların spor yapması için imkanları artıran Spor A.Ş., rekor katılımların olduğu yaz spor okullarının yanında yeni bir etkinlik daha başlattı. “Spor A.Ş. Bizim Mahallede” adı altında gerçekleştirilen etkinlikte, gidilen mahalle spor ve oyun alanları ile donatılıyor. Bu hafta dört mahallede yapılacak olan etkinlik, önümüzdeki hafta beş mahallede gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sancaktepe, Boztepe ve Hilal Mahallelerini kapsayan etkinliğe katıldı. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin her yerde faaliyet gösterdiğini belirten Başkan Çelik, gidilmeyen yer kalmaması için çalışıldığını söyledi. Çocuklara bugüne kadar görmedikleri spor aktivitelerini yapma imkanı sunduklarını dile getiren Başkan Çelik, “Çocuklarımız ve aileleri keyifli bir akşam geçiriyorlar. Çocuklarımızın neşesini gördükçe daha da şevkle çalışıyoruz. Spor A.Ş. ayda bir, haftada bir yapacağı programı daha sık gerçekleştiriyor” dedi.
Spor ve oyun alanlarını gezerek çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ayrıca çocuklara dondurma ve su dağıttı. Başkan Çelik, çocuklara “Derslerinize çok çalışacaksınız, sporu da ihmal etmeyeceksiniz” mesajı verdi.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., düzenlediği etkinlikle gidilen mahalledeki park alanlarından birisini spor ve oyun alanları ile donatıyor. Şişme basketbol, tırmanma duvarı, penaltı şov, waterball, engelleri bulunan parkurlar, balon futbolu ve okçuluk alanı gibi aktivitelerle sporu eğlenceyle birleştiren Spor A.Ş. gidilen mahallelerde büyük ilgi görüyor. “Spor A.Ş. Bizim Mahallemizde” etkinliği bu hafta 13 Temmuz Perşembe günü Ziya Gökalp Mahallesi’nde, 14 Temmuz Cuma günü ise Erkilet’te yapılacak.
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