Süper güç olmamızı engellemeye çalışıyorlar

Prof. Dr. Sofuoğlu, Türkiye’de ve Osmanlı’da yaşanan darbelerin nedenine değindi ve Türkiye’nin süper güç olmasının engellenmek istendiğini söyledi.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Şehir Tiyatrosu’nda yapılan söyleşide ülkemizin zengin bir coğrafyada bulunduğunu; ancak bu zenginliği kullanmamızın önüne geçildiğini belirtti. Bu zenginliği layıkıyla kullanabilmiş olmamız halinde Avrupa’nın yaşadığı zenginliğin daha fazlasını yaşama imkanımızın olduğunu vurgulayan Sofuoğlu, dış güçlerin buna izin vermediğini dile getirdi.

Söyleşide “Neden bizim ülkemizle uğraşılıyor?” sorusuna cevap veren Prof. Dr. Sofuoğlu, “Türlü entrikalarla bizim bu zenginliğimiz kullanmamıza izin vermiyorlar. Tüm yapılanlar bu coğrafyada yeniden süper güç olmamızın engellenmesi içindir. Darbeyle indirilen Sultan Abdülhamid, ondan öncekiler ve ondan sonrakiler birer örnektir. Bu darbelere maruz kalanların amacı bu coğrafyadaki halkın kaderini değiştirmektir” diye konuştu.

İHA