banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Süper güç olmamızı engellemeye çalışıyorlar

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nın konuşmacı olarak katıldığı bir söyleşi yapıldı.

Süper güç olmamızı engellemeye çalışıyorlar
banner179
Prof. Dr. Sofuoğlu, Türkiye’de ve Osmanlı’da yaşanan darbelerin nedenine değindi ve Türkiye’nin süper güç olmasının engellenmek istendiğini söyledi. 
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Şehir Tiyatrosu’nda yapılan söyleşide ülkemizin zengin bir coğrafyada bulunduğunu; ancak bu zenginliği kullanmamızın önüne geçildiğini belirtti. Bu zenginliği layıkıyla kullanabilmiş olmamız halinde Avrupa’nın yaşadığı zenginliğin daha fazlasını yaşama imkanımızın olduğunu vurgulayan Sofuoğlu, dış güçlerin buna izin vermediğini dile getirdi.
Söyleşide “Neden bizim ülkemizle uğraşılıyor?” sorusuna cevap veren Prof. Dr. Sofuoğlu, “Türlü entrikalarla bizim bu zenginliğimiz kullanmamıza izin vermiyorlar. Tüm yapılanlar bu coğrafyada yeniden süper güç olmamızın engellenmesi içindir. Darbeyle indirilen Sultan Abdülhamid, ondan öncekiler ve ondan sonrakiler birer örnektir. Bu darbelere maruz kalanların amacı bu coğrafyadaki halkın kaderini değiştirmektir” diye konuştu.

İHA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner182

banner181