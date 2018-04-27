Sureti Alem’den fotoğrafçılık semineri

2 Mayıs 2018 tarihinde başlayan seminer 2 hafta sürecek ve toplanda 8 saat olacak.

Seminerde; Kompozisyon konusunu, Yusuf Kartal, Temel Eğitim konusunu Kemal Beğendik, Uygulama Çalışmalarını ise Mehmet Aramaz, Halil Fırat, İ. Soner Yılmazer anlatacak.

Seminer İçeriği ise; Tarihçe, Fotoğrafçılıkta pozlandırma esasları, dijital Makine çeşitleri, DSLR yapısı, çalışma prensibi ve objektifler, çekim modlarının tanıtımı, manuel modda DSLR kullanımı ve pozlama ayarları, çekime hazırlık ve çekim öncesi ayarlar, ISO diyafram ve perde hızının fotoğrafa etkileri, Kompozisyona giriş, derslerinden oluşacak.

Seminere katılım ücretsiz olup, kayıt için Cumhuriyet Mahallesi, Tennuri Caddesi, Polat İş Merkezi Kat:1 No:3 Melikgazi adresine ve 0532 3732053 telefon numarasından başvuru yapılabilecek.



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