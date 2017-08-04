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"Tabiatı keşfeden” fotoğrafçı ödüllendirilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, gençlerde çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Tabiatı Keşfet Yeşil Çerçeve Fotoğraf Yarışması" düzenliyor. Üniversite öğrencilerinin yarışacağı proje kapsamında toplam 55 Bin TL ödül dağıtılacak.

"Tabiatı keşfeden” fotoğrafçı ödüllendirilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TUÇEV) işbirliğinde gerçekleştirilecek yarışmada, "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" ana konu olarak belirlenirken, Türkiye'de bulunan söz konusu 16 bölgede, korunan alanların ve bu alanlarda yaşayan canlı türlerinin fotoğrafları dereceye girmek için yarışacak. Başvuruların www.tabiatikesfet.com adresi üzerinden alınmaya başlandığı yarışmada, birinciye 20 Bin TL, ikinciye 10 Bin TL, üçüncü olan yarışmacıya 5 Bin TL ve mansiyon ödülü olarak da 8 ayrı katılımcıya 2 Bin 500 TL ödül verilecek.
 
Kurum Haberi
 
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